Trump compara la crisis migratoria de España con lo que podría pasar en Estados Unidos

El presidente Donald Trump calificó la crisis migratoria de España como una invasión y aseguró que la llegada masiva podría pasar en Estados Unidos.

“Y es mismo nos va a pasar a nosotros si no salen elegidos los republicanos, sólo que peor”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Fue en reunión de gabinete en Camp David, que Donald Trump criticó la mala gestión de Pedro Sánchez y sus leyes “liberales” que permitieron la llegada masiva de migrantes.

Por lo que advirtió que de perder las elecciones intermedias este año, podría verse la “invasión” de migrantes a Estados Unidos en caso de que los republicanos no ganen el próximo 3 de noviembre.

Donald Trump compara crisis migratoria de España: podría pasar a Estados Unidos, asegura

Donald Trump refirió que la “catástrofe” en España podría pasar en Estados Unidos; sin embargo, la llegada masiva del país europeo sería pequeña a comparación.

El estadounidense apuntó que desde su regreso, las fronteras han sido las más fuertes en toda su historia, después de que fuera la más peligrosa.

Añadió que al igual que en España, el gobierno anterior tenía mala gestión y leyes liberales, lo que permitía una falta de control en Estados Unidos.

Donald Trump se atribuye el cruce cero y a sus acciones el evitar que la migración masiva en España se replique en Estados Unidos.

Donald Trump (Alex Brandon / AP Photo / AP Photo/Alex Brandon)

Países de Europa se suman a Donald Trump en críticas por crisis migratoria en España

Además de Estados Unidos, otros países europeos han criticado la llegada masiva de migrantes. Italia, Finlandia, Suecia y Dinamarca se suman a las reacciones.

Al respecto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, calificó como inaceptable la llegada de más de 50 mil migrantes y pidió “devolución rápida”.

Por su parte, Pedro Sánchez respondió a las críticas. Si bien no mencionó Estados Unidos, sí se refirió a los señalamientos de otros países de Europa, a quienes les exigió respeto.