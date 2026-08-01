Georgia Meloni, quien advirtió que lo que ocurre en la ciudad española de Ceuta, pone en evidencia la necesidad de una respuesta europea.

Al resaltar el respaldo de 22 países a la carta promovida por Italia y España, aseveró que la exigencia de un control fronterizo que se pide a la Unión Europea se ha expandido por todo el bloque.

Italia y Dinamarca exigen control fronterizo ante crisis migratoria en España

Durante la tercera semana de julio de 2026, comenzó a registrase un flujo constante de ingresos irregulares de migrantes marroquíes a España, por medio de la ciudad de Ceuta.

De acuerdo con reportes de las autoridades, cerca de 50 mil personas han intentado entrar a España por vía marítma y terrestre, por lo que el gobierno local declaró una emergencia humanitaria y social.

Ante lo ocurrido, los gobiernos de Italia y Dinamarca promovieron una carta dirigida a la Unión Europea en la que exigieron que se desplieguen medidas que permitan controlar el flujo migratorio.

“Italia ha promovido, junto con Dinamarca, una carta suscrita por 22 Estados miembros de la Unión Europea, que pide una acción común para reforzar las fronteras exteriores, combatir la inmigración irregular, luchar contra los traficantes de seres humanos, hacer más efectivos los retornos y eliminar todo factor que pueda incentivar nuevos ingresos ilegales” Georgia Meloni. Primera ministra de Italia

Al respecto, Georgia Meloni refirió que en la carta a la que se sumaron 22 países del mismo bloque, se pide que la Unión Europea ponga en marcha alguna acción común con la que se refuercen las fronteras exteriores.

Asimismo, la primera ministra de Italia dijo que se exige que se combata la migración irregular, se luche contra el tráfico de persona y se permita un retorno seguro de migrante.

Migración España (EFE / EFE)

Georgia Meloni destaca interés común para frenar migración en Europa

Al informar sobre la carta que Italia y Dinamarca promovieron ante la Unión Europea, Georgia Meloni resaltó que el apoyo de 22 países pone sobre la mesa el interés común por frenar la migración irregular.

En su publicación, la primera ministra italiana consideró que el respaldo de las 22 naciones es “una señal importante” sobre la postura generalizada en Europa en torno al tema.

Georgia Meloni, primera ministra de Italia (EFE)

Incluso, sostuvo que la postura que Italia mantiene desde hace tiempo con respecto a la migración es actualmente “compartida por un número cada vez mayor de Naciones europeas”.

Finalmente, Georgia Meloni sentencio que la “defensa de las fronteras exteriores” de la Unión Europea no es un tema que interese solo a Italia o Dinamarca, sino “una responsabilidad común de Europa”

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