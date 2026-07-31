La reciente crisis migratoria en Ceuta dejó la muerte de al menos 57 personas, lo que marca uno de los incidentes fronterizos más letales en la historia moderna de España.

Las víctimas son mayoritariamente ciudadanos marroquíes y argelios que aprovecharon la pasividad de sus propias autoridades para intentar el cruce al territorio español.

Las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia siguen localizando algunos cuerpos, por lo que no se descarta que la cifra de muertos aumente.

Se reportan 57 muertos ante la crisis migratoria de Ceuta

La crisis migratoria en Ceuta de julio de 2026 ha sido descrita como un evento devastador y sin precedentes que ha dejado un saldo de al menos 57 personas muertas en el mar.

Esta cifra convierte el suceso en uno de los más letales en la historia reciente de las fronteras españolas, superando tragedias previas como la de 2014 en el mismo espigón del Tarajal (14 muertos) y la de Melilla en 2022 (23 a 37 muertos).

La crisis migratoria de Ceuta deja 57 muertos y conmociona a España (Tomada de video)

La pérdida de vidas se produjo principalmente por ahogamiento, mientras las personas intentaban rodear a nado el espigón fronterizo del Tarajal o por aplastamiento durante los intentos masivos de cruzar las barreras físicas.

Actualmente, las fuerzas de seguridad continúan localizando cuerpos en la costa y no se descarta que la cifra de víctimas aumente mientras se restablece la normalidad en la frontera.

En un periodo de menos de 24 horas, se estima que ingresaron a la ciudad autónoma entre 50,000 y 60,000 migrantes.

Para dimensionar el impacto, las autoridades locales compararon esta cifra con la entrada hipotética de 34 millones de personas en el resto de España en un solo día, dado que el volumen de llegadas representó cerca del 70% de la población total de Ceuta.

La mayoría de los migrantes eran ciudadanos marroquíes, incluyendo hombres jóvenes, mujeres, niños y familias completas provenientes de localidades limítrofes como Castillejos (Fnideq).

De acuerdo con información de autoridades, para la tarde del 31 de julio, más de 48,000 personas ya habían regresado a Marruecos, muchas de ellas de forma voluntaria ante la falta de recursos, alimentos y alojamiento en una ciudad colapsada.

Crisis migratoria de Ceuta crea tensión en Europa ante la falta de contención de España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó la situación como un “ataque a la integridad territorial de España” y una vulneración de la soberanía nacional.

El Ejército y refuerzos de la Guardia Civil y la Policía Nacional se desplegaron en las playas para contener el flujo y recuperar el control operativo.

Se anunció la instalación de un sistema de boyas en el espigón del Tarajal y el reforzamiento de barreras físicas para evitar futuros cruces marítimos.

La crisis ha provocado un sismo político dentro de Europa, mientras que la Comisión Europea expresó su respaldo total a España, otros países endurecieron su postura:

Italia suspendió unilateralmente la libre circulación con España dentro del espacio Schengen

Francia reforzó la vigilancia en sus fronteras terrestres por temor a desplazamientos masivos hacia el resto del continente

España protestó formalmente ante estas decisiones, abogando por una respuesta conjunta y basada en la cooperación internacional en lugar de medidas unilaterales.