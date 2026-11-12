En medio de la guerra en Europa, Vladímir Putin, presidente de Rusia, planteó alcanzar una “paz eterna” con Ucrania mediante la definición clara de las fronteras y el respeto de ambas naciones a la delimitación.

Durante una reunión con los enviados especiales del gobierno de Estados Unidos, Jared Kushner y Steve Witkoff, Vladímir Putin destacó que los límites territoriales son indispensables para evitar nuevos conflictos.

Rusia busca una “paz eterna” con Ucrania, pero exige definir claramente las fronteras

Tras las negociaciones para alcanzar un posible acuerdo y dar fin al conflicto entre Rusia y Ucrania, Vladimir Putin declaró que quiere una “paz eterna” con Kiev, pero solo se logrará al definir claramente las fronteras.

Vladimir Putin se reúne con enviados especiales del gobierno de Estados Unidos, Jared Kushner y Steve Witkoff (Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/Pool Sputni)

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostuvo que las diferencias sobre los territorios deben resolverse definitivamente para garantizar la estabilidad de cualquier eventual acuerdo de paz.

“Para nosotros hay una línea de separación: la línea de la frontera estatal. Entonces, será comprensible y estará claro: aquí nosotros y allí, ustedes”.

Asimismo, Putin rechazó la posibilidad de mantener las llamadas “zonas grises” o áreas desmilitarizadas en la región del Donbás, al considerar que podrían convertirse en un motivo permanente de desacuerdos.

Vladimir Putin propone misión humanitaria en Ucrania

Durante la reunión, Putin también propuso organizar una misión humanitaria en Kostiantínivka, ciudad ubicada en la región ucraniana de Donetsk, donde aseguró que permanecen entre 400 y 500 civiles.

La iniciativa buscaría facilitar la evacuación de los habitantes y seguir el modelo de una operación humanitaria realizada en Oleshki, que contó con la gestión de la primera dama estadounidense, Melania Trump.

El mandatario indicó que Rusia podría garantizar la seguridad de la operación, aunque señaló que se necesitarían cerca de cinco días para retirar las minas de los accesos a la localidad.