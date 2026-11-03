Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, advirtió que Rusia prepara un nuevo ataque masivo contra territorio ucraniano, dirigido principalmente contra la infraestructura energética y de logística.

A través de redes sociales, Volodímir Zelenski señaló que existe preocupación por la posibilidad de que la ofensiva rusa ocurra mientras la atención internacional se concentra en las elecciones de Estados Unidos.

Zelenski advierte sobre posible ofensiva rusa contra infraestructura energética de Ucrania

El presidente Volodímir Zelenski informó que equipos de inteligencia detectaron que Rusia prepara un ataque masivo contra infraestructura de energía y logística, esencial para el funcionamiento de Ucrania.

Tenemos información de inteligencia que indica que Rusia está preparando un nuevo ataque masivo contra nuestro país, dirigido principalmente contra la energía y la logística. Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania

Rusia prepara un ataque masivo contra la energía y logística de Ucrania, advierte Zelenski (Captura de pantalla)

Ante la presunta amenaza, Volodímir Zelenski sostuvo que la comunidad internacional debe enviar señales claras a Rusia para demostrar que el ataque masivo y otros ataques no le generarán beneficios.

Volodímir Zelenski aseguró que Rusia no obtiene ningún beneficio de la guerra que mantiene en Ucrania, señalando que pronto se terminará su petróleo y “no podrán obtener ganancias haciendo negocios con el mundo”.

Zelenski afirmó que Rusia no debería obtener ganancias mediante sus relaciones comerciales con otros países. En ese sentido, dijo que Estados Unidos tiene capacidad para ejercer presión para terminar con las hostilidades.

La petición se suma a los llamados de Kiev para reforzar las sanciones contra Rusia. En mayo de 2026, Zelenski ya había advertido sobre los preparativos de otro ataque y reiterado la necesidad de recibir misiles para los sistemas Patriot.