El Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó una posible venta militar destinada a Ucrania, con un valor cercano a los 2,700 millones de dólares para reforzar su sistema defensivo.

La venta busca proteger infraestructura estratégica ante la guerra con Rusia al consolidar el respaldo militar de Estados Unidos a Ucrania en medio del avance del conflicto en la región.

La transacción representa una estrategia clave para sostener la capacidad defensiva en la guerra con Rusia, mientras aliados europeos financian parte de esta venta militar para evitar una mayor escalada.

Guerra Ucrania-Rusia (AFP)

Estados Unidos avaló millonaria venta militar para reforzar a Ucrania en guerra con Rusia

En un comunicado, Estados Unidos explicó que la venta militar incluye equipamiento avanzado para modernizar radares, misiles interceptores y sistemas móviles de lanzamiento para las fuerzas armadas.

Entre el armamento destacan los radares RPS 202 diseñados para detectar drones de ataque, además de componentes para actualizar baterías de misiles S 300 desplegadas actualmente en Ucrania.

Ante ello, la Agencia de Cooperación en Seguridad de la Defensa notificó al Congreso de Estados Unidos que esta transferencia no alterará el equilibrio militar básico en la zona de conflicto.

The U.S. Department of State has made a determination approving a possible Foreign Military Sale to the Government of Ukraine for purchase of Air Defense Development Upgrades and related equipment and services. The estimated total cost is $2.68 billion.



It will improve Ukraine’s… — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) September 19, 2026

Asimismo, el Pentágono detalló que el suministro busca reponer arsenales agotados por los constantes bombardeos contra ciudades e infraestructura eléctrica durante la guerra con Rusia.

Representantes gubernamentales indicaron que las contratistas de defensa estadounidenses proporcionarán asistencia técnica y entrenamiento para integrar los nuevos radares al campo de batalla.

Países europeos financiarán venta militar de Estados Unidos a Ucrania

En el informe oficial sobre la venta militar a Ucrania, el Departamento de Estado de Estados Unidos aclara que parte del costo será cubierto por aportaciones de países de Europa.

Al respecto, el organismo resaltó que las naciones europeas que apoyan el plan, van a utilizar fondos de cooperación destinados a sostener a Ucrania en la guerra con Rusia.

Dicho esquema responde a la exigencia de Estados Unidos para que los gobiernos aliados asuman un papel financiero más activo en la compra de armamento pesado para la región.

De este modo el bloque europeo busca coordinar esfuerzos con Washington para contener el avance del conflicto y disuadir futuras agresiones derivadas de la guerra con Rusia.