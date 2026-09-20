Moscú vivió una madrugada marcada por un ataque masivo de drones por parte de Ucrania que dejó al menos dos personas muertas y seis heridas, entre ellas dos menores, de acuerdo con autoridades rusas citadas por la agencia EFE.

“Nuestras respuestas de largo alcance tuvieron un impacto muy significativo en la región de Moscú anoche. Una de las instalaciones clave de la industria petrolera de Rusia y la instalación logística del agresor fueron alcanzadas. Se trata de miles de millones de dólares que sostienen la maquinaria de guerra. Los sistemas utilizados incluyeron FP-1, RZ-100, MICH-2000, Palianytsia, Vendetta, Liutyi, Bars, Flamingo, Sichen y Pelican.” Volodímir Zelenski.

Los ataques de drones enviados por Ucrania a Moscú ocurrieron entre las 3:00 y las 5:00 horas de este domingo 20 de septiembre.

Good morning and happy Moscow burning day 🔥 pic.twitter.com/C5n7TeyYXE — Ukraine / Україна (@Ukraine) September 20, 2026

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