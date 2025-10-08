Un legislador republicano de Florida ha provocado polémica luego de que propusiera un proyecto de ley para honrar a Charlie Kirk: nombrar una calle en su honor en todas las Universidades.

De acuerdo con USA Today una propuesta de ley de un legislador republicado del estado de Florida, propuso cambiar el nombre de una calle en todas las Universidades en honor a Charlie Kirk.

La propuesta para cambiar las calles en nombre de Charlie Kirk, genera polémica

Tal y como se dijo, un legislador republicano presentó un proyecto de ley en donde se exige que universidades y colegios públicos de Florida, honren activista conservador asesinado Charlie Kirk.

Esto al cambiar el nombre de una de sus calles en los campus, renombrándolas en honor a Charlie Kirk.

De no hacerlo, esta legislación de ley propone retener los “fondos estatales” que van dirigidos a las instituciones educativas.

Fue el representante estatal Kevin Steele, republicano por Dade City, quien presentó el proyecto de ley ( HB 113 ) para nombrar calles en honor a Charlie Kirk en la Cámara de Representantes de Florida el 7 de octubre.

De aprobarse, estas serían las Universidades de Florida y calles de las mismas que cambiarían su nombre:

La Universidad del Sur de Florida redesignará USF Alumni Drive como Charlie James Kirk Drive.

La Universidad de Florida Central redesignará Gemini Boulevard South como Charlie James Kirk Boulevard.

La Universidad Estatal de Florida redesignará Chieftain Way como Charlie James Kirk Road.

La Universidad Agrícola y Mecánica de Florida redesignará West Osceola Street como Charlie James Kirk Street.

La Universidad Atlántica de Florida redesignará University Drive como Charlie James Kirk Drive.

La Universidad de la Costa del Golfo de Florida redesignará FGCU Boulevard como Charlie James Kirk Boulevard.

La Universidad Internacional de Florida redesignará la calle Southwest 17th como calle Charlie James Kirk.

La Universidad Politécnica de Florida redesignará el Círculo Politécnico como Círculo Charlie James Kirk.

New College of Florida redesignará College Drive como Charlie James Kirk Drive.

La Universidad de Florida redesignará Stadium Road como Charlie James Kirk Road.

La Universidad del Norte de Florida redesignará UNF Drive como Charlie James Kirk Drive.

La Universidad de West Florida redesignará Campus Drive como Charlie James Kirk Drive.

Broward College redesignará College Avenue como Charlie James Kirk Avenue.

Chipola College redesignará College Street como Charlie James Kirk Street.

El College of Central Florida redesignará la calle Southwest 26th como calle Charlie James Kirk.

Daytona State College redesignará Pinecrest Avenue como Charlie James Kirk Avenue.

Eastern Florida State College redesignará Titan Boulevard como Charlie James Kirk Boulevard.

Florida Gateway College redesignará Southeast College Place como Charlie James Kirk Drive.

El College of the Florida Keys redesignará College Road como Charlie James Kirk Road.

Florida SouthWestern State College redesignará FSW Parkway como Charlie James Kirk Parkway.

Florida State College en Jacksonville redesignará Broad Street como Charlie James Kirk Street.

Gulf Coast State College redesignará College Street como Charlie James Kirk Street.

Hillsborough College redesignará West Tampa Bay Boulevard desde Air Cargo Road hasta North Dale Mabry como Charlie James Kirk Drive.

Indian River State College redesignará Cross Campus Road como Charlie James Kirk Road.

Lake-Sumter State College redesignará College Drive como Charlie James Kirk Drive.

Miami Dade College redesignará Northeast 1st Avenue como Charlie James Kirk Avenue.

North Florida College redesignará Mockingbird Trail como Charlie James Kirk Drive.

Northwest Florida State College redesignará McCracken Way como Charlie James Kirk Drive.

Palm Beach State College redesignará Ersey Street como Charlie James Kirk Street.

Pasco-Hernando State College redesignará el Sendero de Salud y Bienestar Sra. Prameela Musunuru como Sendero Charlie James Kirk.

Pensacola State College redesignará College Boulevard como Charlie James Kirk Boulevard.

Polk State College redesignará PSC Access Road como Charlie James Kirk Road.

St. Johns River State College redesignará Peoria Cemetery Road como Charlie James Kirk Road.

St. Petersburg College redesignará 5th Avenue North como Charlie James Kirk Avenue.

Santa Fe College redesignará la calle Northwest 83rd como calle Charlie James Kirk.

Seminole State College of Florida redesignará College Drive como Charlie James Kirk Street.

South Florida State College redesignará College Drive como Charlie James Kirk Drive.

State College of Florida, Manatee-Sarasota redesignará 57th Avenue West como Charlie James Kirk Avenue.

Tallahassee State College redesignará Progress Drive como Charlie James Kirk Drive.

Valencia College redesignará Valencia College Drive como Charlie James Kirk Drive.