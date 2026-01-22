Luis Videgaray vuelve a la escena en Davos con sociedad ligada a Trump, presidente de Estados Unidos.

Después de alejarse de la vida pública, Videgaray participó en el Foro Económico Mundial que se lleva a cabo en Suiza.

Videgaray reaparece en Davos con sociedad ligada a Trump

El ex secretario de Hacienda durante la administración de Peña Nieto, Luis Videgaray, intervino en el Foro de Davos.

Durante su reaparición, Videgaray no quiso hablar de México, aunque confirmó que es parte de una sociedad ligada a Donald Trump.

Luis Videgaray (Cuartoscuro)

Se trata de Brain Co., empresa de inteligencia artificial (IA) que Videgary encabeza con el yerno del presidente Trump, Jared Kushner.

Brain Co. es una compañía que busca ayudar a las grandes corporaciones y gobiernos a usar la inteligencia artificial.

La idea de Brain Co. nació en San Francisco en febrero de 2024. Detrás del proyecto de Luis Videgaray y Jared Kushner están los inversores multimillonarios:

CEO y cofundador de Coinbase, Brian Armstrong

Cofundador y CEO de Stripe, Patrick Collison

Cofundador de LinkedIn, Reid Hoffman

Presidente y CEO de Palo Alto Networks, Nikesh Arora.

De acuerdo con recientes declaraciones de Videgaray Caso, el uso e implementación de la IA es una gran oportunidad en América Latina.

Videgaray también expresó que, aunque la inteligencia artificial representa algunos riesgos, es fundamental en la:

Salud

Educación

Gobierno