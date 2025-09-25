El yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, junto el exministro de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, invertirían juntos en una empresa de inteligencia artificial (IA).

Por un lado, el hermano de Josh Kushner se ha posicionado como uno de los inversores más activos en inteligencia artificial, con apuestas de miles de millones de dólares en startups como:

OpenAI

Databricks

Anduril

Ahora, en asociación con el exdiplo​mático Luis Videgaray, Jared Kushner estaría en búsqueda de cofundar Brain Co., un sistema que promete ayudar a las grandes corporaciones y gobiernos a usar la inteligencia artificial.

Jared Kushner,l asesor y yerno de Donald Trump (Internet)

¿Qué es Brain. CO.? Esto hará la empresa de inteligencia artificial de Luis Videgaray y Jared Kushner

Brain Co. anunció el miércoles 24 de septiembre 2025 que recaudó 30 millones de dólares en su ronda de financiación de la Serie A, liderada por la firma de capital privado de Kushner, Affinity Partners, y Gil Capital de Gil.

Este proyecto de Luis Videgaray y Jared Kushner busca hacerles frente a los contratiempos que genera la inteligencia artificial a empresas e industrias, esto mediante una variedad de industrias y una plataforma más accesible.

La idea de Brain Co. surgió de una reunión de café en San Francisco en febrero de 2024 entre Kushner, Gil y Videgaray, a quienes Jared Kushner había elegido para liderar las inversiones en IA de Affinity en 2023.

Se sabe que este proyecto de Luis Videgaray y Jared Kushner está respaldado por inversores multimillonarios como:

CEO y cofundador de Coinbase, Brian Armstrong

Cofundador y CEO de Stripe, Patrick Collison

Cofundador de LinkedIn, Reid Hoffman

Presidente y CEO de Palo Alto Networks, Nikesh Arora.