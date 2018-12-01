Jared Kushner, asesor senior de Donald Trump, agradeció al canciller Luis Videgaray al recibir la Orden Mexicana del Águila Azteca.

El también yerno del presidente de Estados Unidos, dijo haber sido testigo de todo el “trabajo diplomático” llevado a cabo en Washington durante la administración en curso para concluir con éxito las negociaciones.

Añadió que la relación bilateral entre México y EU se ha construido desde el principio en la confianza y con el objetivo de alcanzar un acuerdo ganar-ganar en beneficio para las personas.