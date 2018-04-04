Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, se reunió con Jared Kushner, yerno y asesor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump en Washington, Estados Unidos.

El objeto de la reunión es darle seguimiento a la agenda bilateral de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

El encuentro forma parte de la agenda de alto nivel programados para este 4 y 5 de abril donde además se tiene programado el encuentro entre el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo y el Representante Comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer.

A través de un comunicado emitido por la SRE donde destaca que “el gobierno de México ratifica su compromiso de participar en las mesas de negociación del acuerdo comercial con un ánimo de seriedad y diálogo constructivo”.