Nicolás Maduro Guerra, hijo del expresidente Nicolás Maduro, defendió las decisiones de Delcy Rodríguez sobre Venezuela.

Fue durante un mitin celebrado en Caracas, en donde el hijo de Nicolás Maduro aseguró que las acciones de Delcy Rodríguez corresponden a un plan que habría dejado su padre antes de ser capturado en Venezuela.

Hijo de Nicolás Maduro llama hermana mayor a Delcy Rodríguez

A una semana de la captura de Nicolás Maduro, su hijo defendió ante los simpatizantes chavistas las decisiones de Delcy Rodríguez sobre Venezuela.

En el mitin llamado Marcha de los Movimientos Sociales, Nicolás Maduro Guerra aseveró que junto a Delcy Rodríguez se encuentran trabajando por alcanzar los objetivos y la prosperidad de su país.

Según aseguró, todo lo que está ocurriendo fue un plan de su padre, por lo que todos en el gobierno están "siguiendo instrucciones“.

“Todo lo que está pasando, todo lo que estamos haciendo hoy como gobierno, era el plan de Nicolás Maduro… Estamos siguiendo sus instrucciones” Nicolás Maduro Guerra

¿Quién es Nicolás Maduro Guerra? Diputado de Venezuela, hijo de Nicolás Maduro (IG: @maduroguerra )

En este sentido, Nicolás Maduro Guerra hizo mención a tres documentos:

Plan de la Patria

Plan de las Siete Transformaciones

Plan de Negociación

Señaló que estos fueron firmados por su padre justo antes de su detención, y en los cuáles se estaría basando Delcy Rodríguez, a quien llamó “nuestra hermana mayor”.

Asimismo, reiteró que la presidenta interina de Venezuela cuenta con “su apoyo incondicional”, ante lo que acusó es una grave injerencia por parte de Estados Unidos por la detención de su padre, Nicolás Maduro.