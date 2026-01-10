El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha convocado a sus simpatizantes a una “gran marcha nacional” este sábado 10 de enero de 2026, coincidiendo con el cumplimiento de una semana de la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores.

PSUV ha hecho un llamado a la “máxima movilización” ciudadana para exigir la “libertad pronta” de ambos líderes, quienes fueron detenidos por fuerzas de Estados Unidos en medio de ataques en la capital y estados cercanos.

Cilia Flores junto a su esposo Nicolás Maduro (@ConCiliaFlores / Red Social X)

Contexto de la movilización por la libertad de Nicolás Maduro

Desde que se produjo la captura, activistas del partido de gobierno y diversas autoridades oficialistas se han movilizado diariamente, principalmente en Caracas, para repudiar lo que califican como un “secuestro”.

Para la jornada del sábado 10 de enero de 2026, se espera la participación de figuras clave como la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, y el vicepresidente de Movilización y Eventos del PSUV, Nahum Fernández.

Antecedentes de la detención de Nicolás Maduro

La madrugada del sábado 3 de enero de 2026, tropas estadounidenses realizaron una operación en varios puntos de Caracas y regiones vecinas como La Guaira, Aragua y Miranda.

Dicha acción terminó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, quienes actualmente se encuentran detenidos en Nueva York.

La justicia estadounidense los acusa de delitos asociados al “narcoterrorismo” y conspiración para la importación de cocaína, cargos de los cuales ambos se declararon “no culpables” en su primera comparecencia el pasado lunes.

Imagen de Nicolás Maduro detenido por Estados Unidos que Donald Trump compartió. (Agencia México)

Situación política y diplomática de Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro

Tras la detención, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asumió el cargo de presidenta encargada por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con el fin de garantizar la estabilidad del país.

En este contexto, el gobierno de Venezuela ha tomado las siguientes medidas:

Respaldo interno: Diversas movilizaciones, incluyendo una marcha de consejos comunales y comunas realizada el miércoles, han manifestado su apoyo a la gestión de Rodríguez.

Acercamiento diplomático: Se ha anunciado el inicio de un “proceso exploratorio” con la administración de Donald Trump para restablecer misiones diplomáticas.

Presencia extranjera: Se confirmó la llegada de una delegación del Departamento de Estado de Estados Unidos a Venezuela, mientras que Caracas enviará su propia delegación a Washington.

Por su parte, el presidente Donald Trump ha declarado que ve a Venezuela como un aliado en este momento, especialmente en el ámbito petrolero, ofreciendo garantías de seguridad a las empresas del sector.