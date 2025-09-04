El ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, respondió a la ultraderechista María Corina Machado, quien respaldó un posible ataque de Estados Unidos en el Mar Caribe; “si a nosotros nos aprietan, nosotros la apretamos”, amenazó.

Ayer 3 de septiembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que las fuerzas armadas de su país atacaron un barco de Venezuela que, supuestamente, transportaba droga en la zona sur del Mar Caribe.

Sin embargo, apenas el 19 de agosto, las autoridades de Venezuela informaron sobre la incautación de un importante arsenal de guerra, vinculado a “planes terroristas” que la oposición de dicho país busca ejecutar por orden de María Corina Machado y el expolicía y prófugo venezolano Iván Simonovis. Dicha incautación incluyó:

Explosivos

Granadas

Morteros

Pólvora

Miles de municiones de distintos tipos de calibre

Lingotes de plomo

Escopetas automáticas

Y fusiles tipo 308 y 338

María Corina Machado (PEDRO MATTEY / AFP)

Venezuela; Diosdado Cabello responde a María Corina Machado: "Aquí nadie va a salir sanito”

Luego del ataque de Estados Unidos contra una embarcación de Venezuela, como parte de un despliegue militar respaldado por María Corina Machado, Diosdado Cabello amenazó a la ultarderechista.

En este sentido, el ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela declaró lo siguiente ante la televisión estatal:

“Si a nosotros nos aprietan, nosotros la apretamos”. Diosdado Cabello

"No vayas a creer que aquí nos van a agredir a nosotros y ustedes van a salir sanitos, no, eso no existe”, externo el funcionario.

María Corina Machado respalda ataque de Estados Unidos contra Venezuela en el Mar Caribe

Luego del ataque de las fuerzas armadas de Estados Unidos contra una embarcación de Venezuela, la ultraderechista María Corina Machado respaldó las acciones en contra del gobierno de Nicolás Maduro.

“Cada día que pasa se cierra y cierra el cerco que los demócratas de Occidente le han impuesto al cartel narcoterrorista que todavía sigue en Miraflores”, expresó en una intervención virtual proyectada en un foro realizado en la Ciudad de Panamá.

“Por más que intentan amenazarnos, sabemos que los días de esa organización criminal están contados”. María Corina Machado

En cuanto a la incautación que llevó a cabo el Gobierno de Venezuela el 19 de agosto, Diosdado Cabello cuestionó: “¿Qué iban a hacer con esto, cuáles eran los planes de estos sectores enfermos de la derecha fascista, contra quién iban?“.