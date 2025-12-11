Tras confirmarse la incautación de un buque petrolero, el gobierno de Venezuela emitió un comunicado en el que condenaron el acto y lo calificaron como un “robo descarado y acto de piratería internacional”.

También hicieron un llamado al pueblo venezolano para “rechazar esta agresión vandálica”, asegurando que las intervenciones de Estados Unidos son más una forma de presión política y saqueo de recursos.

#COMUNICADO | La República Bolivariana de Venezuela denuncia y repudia enérgicamente lo que constituye un robo descarado y un acto de piratería internacional, anunciado de manera pública por el presidente de los Estados Unidos, quien confesó el asalto de un buque petrolero en el… pic.twitter.com/a5IFcSRQkp — teleSUR TV (@teleSURtv) December 10, 2025

“Siempre se trató de nuestras riquezas naturales”, dice Venezuela tras asalto de Estados Unidos

En el escrito de la República Bolivariana de Venezuela se hizo una denuncia en la que desmienten el discurso de Donald Trump de los últimos meses.

Siendo que el mandatario estadounidense ha justificado el despliegue militar en el Caribe y Pacífico como medida contra el narcotráfico.

Sin embargo, las recientes acciones por parte de Estados Unidos habrían dejado en claro para el gobierno venezolano otras intenciones por parte de la nación del norte.

Esto se sabe ya que en el comunicado expresan que el gobierno de Donald Trump solo tiene interés en las riquezas energéticas y naturales de Venezuela.

“No es la migración. No es el narcotráfico. No es la democracia. No son los derechos humanos. Siempre se trató de nuestras riquezas naturales, de nuestro petróleo, de nuestra energía, de los recursos que pertenecen exclusivamente al pueblo venezolano”. Comunicado de la República Bolivariana de Venezuela

Esta respuesta por parte del gobierno de Nicolás Maduro llegó horas después de que el propio Donald Trump confirmara la incautación del buque petrolero.

Posteriormente la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, compartió detalles del operativo, asegurando que el navío era utilizado para transportar petróleo sancionado de Venezuela a Irán.