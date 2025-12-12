Nicolás Maduro asegura que el Año Nuevo ya llegó a Venezuela: “2026 ya empezó”; la Navidad fue el pasado 1 de octubre.

Aunque el Año Nuevo se suele celebrar la noche del 31 de diciembre, Nicolás Maduro decidió que Venezuela ya vive en el 2026 ante rencillas con Estados Unidos.

Maduro anuncia que el Año Nuevo ya llegó a Venezuela y ya están en el 2026

Por segundo año consecutivo, Nicolás Maduro adelantó la Navidad y ahora asegura que Venezuela ya está en el 2026.

Nicolás Maduro se encontraba en la presentación del “Plan 2026″ junto a su gabinete, cuando lanzó el mensaje a los venezolanos.

“El 2026 ya empezó. Ya hoy es 2026. Empezó tempranero, porque todo lo que hagamos ahorita va a permitir que cuando amanezca el 1 de enero vamos disparados en la construcción de la patria pacífica y próspera” Nicolás Maduro

Según el mandatario venezolano, adelantar el 2026 les permitirá construir una país próspero y pacífico.

Incluso, Nicolás Maduro aseguró que llevan un gran avance ante la “amenaza” que viven desde hace algunas semanas, refiriéndose a las rencillas con Estados Unidos.

“Le doy gracias a dios por habernos dado tanta fortaleza, tantas buenas ideas, y este pueblo tan valiente”, agradeció Nicolás Maduro.

¿Metáfora o decreto? Esto se sabe del Año Nuevo en Venezuela

Hasta el momento, no hay información oficial sobre el adelanto del 2026 en Venezuela, por lo que algunos aseguran que las palabras de Nicolás Maduro fueron una “metáfora”.

Sin embargo, otros no se sorprenden del posible decreto del inicio del 2026 a mediados de diciembre en Venezuela, luego de que adelantara la Navidad a octubre.

Venezuela momentos de tensión con Estados Unidos, luego de sanciones económica y por el despliegue militar en el Caribe.

Estados Unidos señala a Venezuela de colaborar con redes criminales y cometer violaciones a los derechos humanos.

Los problemas entre ambos países aumentaron tras la incautación de un buque petrolero frente a costas venezolanas.

La tensión diplomática entre Estados Unidos y Venezuela va escalando tras los despliegues militares contra el narcotráfico de la milicia estadounidense.