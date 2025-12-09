Al continuar en su discurso en contra de Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que el mandatario sudamericano “tiene los días contados” como presidente de Venezuela.

Donald Trump lanza nueva amenaza a Nicolás Maduro: “tiene los días contados”

Ante las especulaciones sobre la posibilidad del inicio de ataques terrestres en Venezuela, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arreció en su discurso en contra del presidente Nicolás Maduro.

Lo anterior debido a que al ser entrevistado por el portal noticioso, Politico, Donald Trump advirtió que Nicolás Maduro “tiene los días contados” en su puesto como presidente de Venezuela.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en una entrevista que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, “tiene los días contados” y no descartó una posible invasión terrestre a Venezuela.



"Sus días están… pic.twitter.com/bSZeuSGnOw — Azucena Uresti (@azucenau) December 9, 2025

Así lo dijo el presidente de Estados Unidos al ser cuestionado sobre el posible inicio de una incursión militar en Venezuela por la vía terrestre, de la que no descartó, pero tampoco confirmó que se llevará a cabo.

Ante la pregunta de qué tan lejos podría llegar en busca de derrocar a Nicolás Maduro, Donald Trump refirió que no le gustaría ahondar en el tema, pero sí puede garantizar que ya no le quedaría mucho tiempo al mandatario venezolano.

Estados Unidos intensifica presión militar en Venezuela

Los dichos de Donald Trump sobre los “días contados” de Nicolás Maduro como presidente, se dieron en medio de una nueva escalada en las tensiones por la intensificación de la presión militar de Estados Unidos en Venezuela.

Así ocurre debido a que el martes 9 de diciembre, mismo día de la entrevista de Donald Trump, aviones de combate F-18 de Estados Unidos, comenzaron a realizar sobrevuelos en las inmediaciones del Golfo de Venezuela.

Topping our most track flights list right now: a pair of US Navy F/A-18s over the Gulf of Venezuela. https://t.co/pCIB1qQdSg pic.twitter.com/8Nt548B0mB — Flightradar24 (@flightradar24) December 9, 2025

De acuerdo con lo indicado en los reportes, las aeronaves militares han realizado vuelos en círculos en una zona desde la que podrían efectuar acciones como misiones aire-tierra y hasta el lanzamiento de bombas.

Se debe resaltar que a unos cuantos kilómetros del sitio de donde se llevan a cabo los sobrevuelos, se ubica la base naval Rafael Urdaneta, en Maracaibo, que se trata de la instalación de ese tipo, más importante de todo Venezuela.

Además, en el mismo sitio se localiza el Comando de la Región Estratégica de Defensa Integral Occidental, donde se encuentra el centro de mando de operaciones militares del país.