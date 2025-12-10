Desde una mesa redonda con empresarios y altos funcionarios, el presidente Donald Trump anunció que un buque petrolero fue confiscado en las costas de Venezuela.

“Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un gran petrolero, muy grande, el más grande jamás incautado de hecho”. Donald Trump

El mandatario estadounidense adelantó que “están pasando otras cosas”, esto en medio de las crecientes tensiones en territorio marítimo cercano a Venezuela, las ciudades de Washington y Caracas.

Donald Trump (Matt Rourke / AP Foto / AP)

La Casa Blanca y Petróleos de Venezuela no se han pronunciado respecto al buque confiscado

Fue en la agencia Bloomberg donde se puntualizó que ninguna de las partes, la Casa Blanca y Petróleos de Venezuela (PDVSA), se ha pronunciado oficialmente por las declaraciones del presidente Trump.

Por lo pronto, se prevé que la exportación de petróleo desde Venezuela se podría dificultar por los transportistas que se puedan resistir a llevar los cargamentos.

Medios destacan que la incautación del buque petrolero escala un peldaño más a las diferentes presiones de Estados Unidos en contra de Venezuela.

Comenzando por las operaciones marítimas en el Caribe con la destrucción de embarcaciones supuestamente cargadas con droga, seguido por la presión de Donald Trump para que Nicolás Maduro deje el poder.

Estados Unidos confiscó el buque durante la tarde del miércoles 10 de diciembre, día en el que la opositora al gobierno de Maduro, María Corina Machado, recibirá el Premio Nobel de la Paz.