A horas de que Donald Trump celebrará haber incautado un petrolero en la costa de Venezuela, Vladimir Putin y Nicolás Maduro tuvieron una conversación telefónica.

“El pueblo venezolano merece absoluto respeto en su lucha legítima por la defensa de su soberanía e independencia”

Vladimir Putin. Presidente de Rusia

Esto fue revelado por la República Bolivariana de Venezuela, quién también informó sobre el contenido de la conversación entre el presidente de Rusia y el mandatario venezolano.

Esto fue lo que hablaron, Vladimir Putin y Nicolás Maduro

De acuerdo a un comunicado, Vladimir Putin y Nicolás Maduro reafirmaron “el carácter estratégico, sólido y ascendente de las relaciones bilaterales, cimentadas en la cooperación, la amistad y el respeto mutuo”.

Así como celebraron que se cumplen más de 20 años de cooperación firme y fructífera, desde que Hugo Chávez y Vladimir Putin dieron origen a una relación estratégica.

Lo que hoy permite que existan canales de comunicación directa entre ambas naciones.

Por ello, Vladimir Putin, de 73 años de edad, reiteró su apoyo a Nicolás Maduro, de 63 años de edad, a quien respaldará en su lucha por hacer valer su soberanía, el derecho internacional y la paz en toda América Latina.

Reconoce su esfuerzo por “consolidar la paz, la estabilidad política, el desarrollo económico y la protección social del pueblo venezolano”.

Además de lo político, trataron otros temas:

  • Celebraron los resultados de la Comisión Intergubernamental de alto Nivel (CIAN), que incluye 19 acuerdos respecto al trabajo, y que evidencia la alianza integral entre Venezuela y Rusia.
  • Evaluaron los preparativos para la revisión del CIAN, que tendrá lugar en Caracas en 2026 y cuyo objetivo es avanzar el Plan Conjunto para el Desarrollo hacia el 2030.
  • Se habló de la importancia de consolidar avances en materia de conectividad aérea y marítima entre ambos países.
  • Aunque Venezuela ya cuenta con rutas directas a Moscú y San Petersburgo se busca profundizar y ampliar estas iniciativas.
Vladimir Putin y Nicolás Maduro sostienen llamada telefónica
Vladimir Putin y Nicolás Maduro sostienen llamada telefónica (@Azucenau / Red Social X)
Vladimir Putin y Nicolás Maduro sostienen llamada telefónica
Vladimir Putin y Nicolás Maduro sostienen llamada telefónica (@Azucenau / Red Social X)