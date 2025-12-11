Este 10 de diciembre, Nicolás Maduro marchó por las calles de Caracas en conmemoración del 166 aniversario de la Batalla de Santa Inés.

Momento en el que el mandatario venezolano envió un mensaje a su homólogo estadounidense, Donald Trump, por sus insistentes “políticas de cambio de régimen”.

“En estos tiempos debe ser diferente, pero siempre tenemos que estar como guerreros y como guerreras, con un ojo pelado y el otro también. Trabajando, produciendo, construyendo, funcionando todos, siempre. Y preparados para partirle los dientes al imperio norteamericano si hiciera falta desde la patria del bolívar“. Nicolás Maduro

💢 Maduro pide estar preparados para "partirle los dientes" a Estados Unidos pic.twitter.com/wfBEzE06Yf — Cadena SER (@La_SER) December 10, 2025

Nicolás Maduro exige un alto a las intervenciones de Estados Unidos en Venezuela

En su discurso, Nicolás Maduro pidió que se detuvieran las acciones contra Venezuela, mismas que iniciaron con el despliegue aeronaval estadounidense en el Caribe.

Siendo que este mismo día, desde Washington, Donald Trump anunció que Estados Unidos interceptó y confiscó un buque petrolero frente a las costas venezolanas.

El mandatario venezolano condenó el “intervencionismo ilegal y brutal” por parte de Estados Unidos y exigió el cese inmediato.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (Octavio Guzmán / EFE)

Esto ocurre en medio de las tensiones entre ambas naciones, en las que Trump no reconoce el gobierno de Maduro.

Siendo el pasado 9 de diciembre cuando el empresario aseguró que los días de su homólogo en el poder “están contados”.

Como en discursos anteriores, Nicolás Maduro recurrió al inglés para enviar su mensaje a Donald Trump.

De nueva cuenta hizo un llamado a la paz entre ambas naciones, haciendo referencia a otros conflictos en los que ha intervenido Estados Unidos para que la historia no se repita.

“No more Vietnam. No more Somalia. No more Irak. No more Afganistán. No more Libia. Basta de guerras eternas, carajo. Basta de guerras imperiales”. Nicolás Maduro