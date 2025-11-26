Medios internacionales reportan una presión militar y diplomática estadounidense para que Nicolás Maduro, presidente de Venezuela renuncie salga de su país pacíficamente.

Desde hace unos meses señalan que la administración de Donald Trump ha establecido una estrategia para retirar a Nicolás Maduro del poder en Venezuela con diferentes medidas la presión ha ido aumentando.

Ahora en un artículo el periódico estadounidense “The Wall Street Journal” establecen si Nicolás Maduro podría renunciar de manera pacífica o no y porqué.

Presión militar y diplomática estadounidense contra Nicolás Maduro según WSJ

De acuerdo con un análisis de este periódico Nicolás Maduro no renunciaría al poder de Venezuela de una manera tan sencilla, porque creen que buscaría primero protegerse, así como a su círculo más cercano.

Este círculo es conocido como el “núcleo duro” del que forman parte líderes militares y figuras acusadas de narcotráfico y corrupción del llamado Cártel de los Soles.

Cabe recordar que apenas el Gobierno de Estados Unidos nombró al Cártel de los Soles como una organización terrorista por lo que tomaría diferentes medidas como:

Acciones encubiertas

Procesos penales en Estados Unidos

Sanciones ampliadas

Extraterritorialidad para perseguir criminales

Restricciones migratorias

Cooperación militar y policial

Incautaciones y embargos

Aislamiento diplomático

Con estas medidas y señalamientos de funcionarios estadounidenses, así como de ex funcionarios de Venezuela pretenden sacar del poder de Nicolás Maduro.

Por su parte otras de las preocupaciones que podría tener Nicolás Maduro en su panorama es el riesgo a un enjuiciamiento por parte de organismos internacionales o Estados Unidos.

Además de la mencionada ausencia de protección, las opciones limitadas y presiones que ha tenido como la militar al existir tropas marítimas estadounidenses en el Caribe y cercanos a las costas venezolanas.

Adicionalmente del rechazo del Gobierno de Estados Unidos de una salida eventual de Maduro en un periodo de dos años, pese a ello, en recientes declaraciones, Donald Trump ha dicho estar interesado en entablar una conversación con Nicolás Maduro, de quién dijo que podría hacer las cosas con Venezuela por las buenas o por las malas para salvar muchas vidas de por medio.