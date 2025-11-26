El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a lanzar una amenaza contra su homologo Nicolás Maduro, a quien advirtió que las tensiones se pueden resolver por las buenas, pero, si “es por las malas, también está bien”.

“Si podemos salvar vidas, si podemos hacer las cosas por las buenas, está bien. Y si tenemos que hacerlo por las malas, también está bien”. Donald Trump

En su declaración del 25 de noviembre 2025, a bordo del Air Force One con dirección a Florida, Donald Trump declaró que está dispuesto a dialogar con el presidente Nicolás Maduro.

Según declaró Donald Trump, aún está discutiendo con su equipo los términos de esa conversación entre él y el presidente venezolano, a quien Estados Unidos acusa de pertenecer al Cartel de Los Soles.

En la misma entrevista, Donald Trump respondió que su intención es “salvar vidas”, aunque eso no es impedimento para “hacerlo por las malas” si la situación así lo requiere.

Cuestionado por sus objetivos en Venezuela, Donald Trump se limitó a decir que el régimen chavista de Nicolás Maduro ha causado muchos problemas y ha expulsado a millones de personas de Venezuela.

“Yo no les voy a decir cuál es la meta; ustedes probablemente deberían saber cuál es la meta. Pero ellos han causado muchos problemas y han mandado a millones de personas a nuestro país”. Donald Trump

El presidente estadounidense también acusó al gobierno de Venezuela por presuntamente promover que narcotraficantes y capos del narco fuesen enviados a Estados Unidos.

“Probablemente fueron quienes más abusaron con Tren de Aragua y todos los demás que mandaron acá, los narcotraficantes y capos del narco, la gente que mandaron. Abrieron sus cárceles y penales y los botaron a Estados Unidos”. Donald Trump

Hasta el momento, suman 83 las personas que han muerto por las ofensivas que Estados Unidos ha desplegado en el Caribe y el Pacífico contra supuestas embarcaciones con drogas de Venezuela.