El oro alcanzó un precio histórico durante este año pues su costo actual es de hasta 2 mil 420 dólares por onza, es decir, más de 79 mil pesos mexicanos; te damos los detalles.

Al igual que el oro, la plata también habría alcanzado un precio récord histórico en este 2025. De acuerdo con los reportes, este metal aumentó 139% su costo en lo que va del año.

La cotización del oro marcó un nuevo récord histórico y este es su valioso precio por onza (Especial)

¡Rompió récord histórico! Oro supere los 79 mil pesos por esta razón

El oro logró aumentar su precio 68% durante este 2025, alcanzando los 79 mil 443 pesos por cada onza y analistas revelan que la razón del crecimiento serían los conflictos geopolíticos.

Los expertos señalan que ante el bloqueo comercial de Estados Unidos a varias regiones, los inversores estarían buscando activos refugio como el oro para tener una certeza.

De acuerdo con la información, el precio del oro y la plata que se reportan a finales de este 2025 representan un aumento anual que no se veía desde 1979, por lo que alcanzaron un récord.