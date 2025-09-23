Ante la controversia sobre los comentarios del presidente de los Estados Unidos de 79 años de edad, Donald Trump referentes al Tylenol como causante de autismo, la OMS (Organización Mundial de la Salud) ya ha salido a aclarar sobre el uso del paracetamol.

Asegurando la OMS que el Tylenol o paracetamol no causa autismo, tal y como se ha dicho, por lo que sigue siendo un medicamento seguro.

La OMS aclara que el Tylenol no causa autismo, después de comentarios de Donald Trump

El portavoz de la OMS, Tarik Jašarević -se desconoce su edad- ha salido aclarar que el Tylenol no causa autismo, después de los comentarios de Donald Trump.

Al no existir evidencias científicas sobre una posible relación entre el consumo de Tylenol o paracetamol en el periodo del embarazo y el autismo.

Y por lo que la OMS, afirmó que las evidencias entre el uso de paracetamol en el embarazo y el autismo “siguen siendo inconsistentes”.

“Ha habido algunos estudios observacionales que han sugerido una posible asociación entre la exposición prenatal al acetaminofén o paracetamol y el autismo, pero la evidencia sigue siendo inconsistente. Varios estudios realizados posteriormente no han encontrado tal relación, y si el vínculo fuera fuerte, probablemente se habría observado de manera consistente en múltiples estudios”. Tarik Jašarević, portavoz de la OMS

Asimismo, sobre los demás comentarios de Donald Trump al sugerir que los aditivos en las vacunas podrían causar autismo, la OMS también refutó los dichos del mandatario de Estados Unidos.

“Sabemos que las vacunas no causan autismo. Las vacunas, como dije, salvan innumerables vidas. Por lo tanto, esto es algo que la ciencia ha demostrado, y no debería cuestionarse realmente”. Tarik Jašarević, portavoz de la OMS

Tylenol (Especial )

La OMS no es la única que salió aclarar que Tylenol no causa autismo

Tras la respuesta de la OMS ante los comentarios de Donald Trump sobre la posible relación del Tylenol como causa del autismo.

Otras instituciones de salud, refrendaron los dichos de la OMS, asegurando que el Tylenol no causa autismo.

Por su parte, la Agencia Europea del Medicamento (EMA por sus siglas en inglés) expresó que no hay nuevas pruebas que requieran cambios en las recomendaciones actuales del uso del Tylenol o paracetamol.

“El paracetamol sigue siendo una opción importante para tratar el dolor o la fiebre en mujeres embarazadas. Nuestro consejo se basa en una evaluación rigurosa de los datos científicos disponibles y no hemos encontrado evidencia de que tomar paracetamol durante el embarazo cause autismo en los niños”. Agencia Europea del Medicamento

Asimismo, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) incitó a que el Tylenol siga siendo recomendable bajo supervisión médica.

“No existe evidencia que relacione causalmente el uso de paracetamol durante el embarazo con el autismo en niños, por lo que las embarazadas podrían seguir utilizando este medicamento cuando sea necesario, siguiendo siempre la recomendación de utilizar la dosis más baja posible que reduzca el dolor o la fiebre y utilizarla durante el menor tiempo posible”. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios

Mientras que la Administración de Productos Terapéuticos, el organismo regulador de medicamentos de Australia afirmaron que no existe relación del Tylenol y el autismo, pues la evidencia científica es sustentable.

“Existe evidencia científica sólida que no muestra una relación causal entre el uso de paracetamol durante el embarazo y el autismo o el TDAH, y varios estudios amplios y fiables contradicen directamente estas afirmaciones”. Administración de Productos Terapéutico de Australia