Tylenol está en la mira del secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., y ha trascendido que va a señalar a ese analgésico ampliamente usado en ese país como responsable del autismo por su consumo en el embarazo.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos publicará este mes un informe relacionado con Tylenol tomado en el embarazo como potencial responsable de causar de autismo.

En estos señalamientos también se explicaría que los bajos niveles del la vitamina conocida como folato y el uso de Tylenol tendrían que ver con el autismo.

Acciones de Tylenol caen 14% y aún no se publica el polémico informe de Robert F. Kennedy Jr

Tylenol, en analgésico ampliamente usado en Estados Unidos, incluso por embarazadas, ya tuvo su primer impacto y la empresa que lo fabrila, Kenvue, tuvo una caída en sus acciones de 14 por ciento.

El trascendido fue publicado primer el periódico The Wall Street Journal y surge después de que esta semana Robert F. Kennedy Jr. tuvo una comparencia en el Senado de Estado Unidos y fue fuertemente cuestionado sobre su política antivacunas.

Cabe recordar que recientemente el Departamento de Salud confirmó la cancelación de investigaciones sobe vacunas de ARNm, tecnología en la que se basaron la mayoría de vacunas de contra Covid-19.

De la mis manera sele cuestionó despido de la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) .

Tylenol niega que su uso en el embarazo sea causa de autismo

Kenvue, marca que fabrica Tylenol, dijo que no cree que exista una relación causal entre el uso de ese medicamento en el embarazo el autismo.

También agrego que el medicamento acetaminofen, base del Tylenol, es seguro para uso en el embarazo de acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

El informe de The Wall Street Journal presuntamente incluirá la recomendación de que el ácido folinico, derivado del folato, puede usarse para tratar autismo en algunas personas.