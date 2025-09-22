Donald Trump puso en el ojo público el consumo de Tylenol por parte de personas embarazadas o durante la gestación por riesgos a la salud.

Te contamos qué es Tylenol, la marca comercial más popular en Estados Unidos del paracetamol.

Esto es Tylenol, la marca más popular del paracetamol en Estados Unidos

Se prevé que Robert F. Kennedy Jr. recomiende el desuso de Tylenol en personas embarazadas y durante la gestación por posible desarrollo del trastorno del espectro autista (TEA).

El Secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos puso la marca Tylenol a escrutinio público por su relación con el autismo. Es la más popular del paracetamol en Estados Unidos y es distribuida por la compañía Kenvue.

Tylenol es paracetamol, uno de los analgésicos antifebril más populares en Estados Unidos y México.

Pese a que en nuestro país también se comercializa el Tylenol; para México, la marca más popular por la que conocemos el paracetamol es Tempra.

Tanto Tylenol como Tempra cuentan con un prospecto médico que indica:

“Si estás embarazada o lactando, consulta al médico antes de usar este medicamento”

¿Para qué sirve Tylenol?

El Tylenol o paracetamol es un analgésico antifebril, y sirve de manera general para el alivio de síntomas como:

Dolor de cabeza

Dolores musculares

Dolor y fiebre asociado a infecciones respiratorias

Dolor en articulaciones

Reacciones post vacunación

Dolor de muelas

Dolor premenstrual y menstrual

¿Qué efectos secundarios tiene Tylenol?

El Tylenol o paracetamol rara vez produce efectos secundarios si se toma en la dosis adecuada.

Sin embargo, algunos efectos secundarios del Tylenol o paracetamol se presenta por su uso en largo tiempo, tales como: