Donald Trump puso en el ojo público el consumo de Tylenol por parte de personas embarazadas o durante la gestación por riesgos a la salud.
Te contamos qué es Tylenol, la marca comercial más popular en Estados Unidos del paracetamol.
Esto es Tylenol, la marca más popular del paracetamol en Estados Unidos
Se prevé que Robert F. Kennedy Jr. recomiende el desuso de Tylenol en personas embarazadas y durante la gestación por posible desarrollo del trastorno del espectro autista (TEA).
El Secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos puso la marca Tylenol a escrutinio público por su relación con el autismo. Es la más popular del paracetamol en Estados Unidos y es distribuida por la compañía Kenvue.
Tylenol es paracetamol, uno de los analgésicos antifebril más populares en Estados Unidos y México.
Pese a que en nuestro país también se comercializa el Tylenol; para México, la marca más popular por la que conocemos el paracetamol es Tempra.
Tanto Tylenol como Tempra cuentan con un prospecto médico que indica:
- “Si estás embarazada o lactando, consulta al médico antes de usar este medicamento”
¿Para qué sirve Tylenol?
El Tylenol o paracetamol es un analgésico antifebril, y sirve de manera general para el alivio de síntomas como:
- Dolor de cabeza
- Dolores musculares
- Dolor y fiebre asociado a infecciones respiratorias
- Dolor en articulaciones
- Reacciones post vacunación
- Dolor de muelas
- Dolor premenstrual y menstrual
¿Qué efectos secundarios tiene Tylenol?
El Tylenol o paracetamol rara vez produce efectos secundarios si se toma en la dosis adecuada.
Sin embargo, algunos efectos secundarios del Tylenol o paracetamol se presenta por su uso en largo tiempo, tales como:
- Reacciones alérgica
- Erupción o descamación de la piel o úlceras en la boca
- Problemas respiratorios, si se toman otros analgésicos como ibuprofeno y aspirina.
- Moretones o sangrado inexplicables, o cansancio inusual
- Problemas hepáticos
- Náuseas
- Pérdida repentina de peso
- Pérdida de apetito
- Coloración amarillenta en ojos y piel.
- Enrojecimiento o dolor en el recto o alrededor de él