Estudio realizado en Dinamarca descarta que el uso de Tylenol durante el embarazo esté relacionado con el autismo. Se encontraron más casos de autismo en mujeres que no consumieron este medicamento.

En 2025 trascendió que Texas demandaría a los fabricantes de Tylenol, asegurando que ocultaron los riesgos del medicamento para el desarrollo cerebral de los niños, relacionado con el autismo.

Esta demanda surgió tras las declaraciones de Donald Trump, quien aseguró que el consumo de Tylenol durante el embarazo causa autismo, lo cual ha sido descartado por diversos estudios.

El consumo de Tylenol durante el embarazo no causa autismo

El estudio realizado en Dinamarca aclara que el uso de Tylenol durante el embarazo no está asociado con el autsimos.

Dicho estudio analizó a más de un millón de niños nacidos entre 1997 y 2022, los cuales incluyeron 31 mil embarazos expuestos a Tylenol durante su gestación y solo el 1% de los menores expuestos tuvieron autismo.

Mientras que el 3% del grupo de embarazos no expuestos al Tylenol fueron diagnosticados con autismo.

Un estudio realizado en Suecia en 2024 no encontró vínculos entre el autismo y el uso de Tylenol durante el embarazo, una marca comercial que contiene acetaminofén y paracetamol.

Así surgió la inquietud por el uso de Tylenol durante el embarazo

En 2025 se publicó un estudio estadounidense que aseguraba que había relación entre la exposición prenatal al paracetamol y acetaminofén con los trastornos de neurodesarrollo como el autismo y el déficit de atención.

Los investigadores destacaron que este estudio no probaba que el fármaco causara estas afecciones.

Posteriormente la FDA anunció que se realizaría el proceso para modificar la etiqueta del acetaminofén para advertir el uso durante el embarazo.