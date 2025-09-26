Donald Trump lanzó un mensaje de advertencia para que personas embarazadas usen Tylenol si es “absolutamente necesario”.

Mujeres embarazadas: No usen Tylenol a menos de que sea absolutamente necesario. No le den Tylenol a sus hijos pequeños bajo ninguna razón. Dividan la Vacuna MMR en tres inyecciones completamente separadas (¡no mezcladas!). Use la vacuna contra la (varicela) por separado. Use la vacuna contra la Hepatitis B a los 12 años o más. Y, importante: ¡vacúnense en 5 consultas médicas separadas! Donald Trump

El presidente de Estados Unidos compartió un mensaje en Truth Social en el que también pidió no suministrar Tylenol a menores de edad bajo ninguna razón, esto tras el informe de su secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.

La campaña contra el uso indiscriminado de Tylenol en personas embarazadas inició luego de que la Administración de Alimentos Medicamentos de Estado Unidos dijera que había un posible vínculo entre el acetaminofen y el autismo.

Cabe recordar que el Tylenol o acetaminofen es paracetamol que también se encuentra bajo el nombre de otras marcas como Tempra, Panadol o FeverAll.

Donald Trump recomienda no mezclar vacunas por ninguna razón

De la misma manera, el presidente Donald Trump pidió no mezclar la vacuna MMR, conocida como Triple Viral en México, que combate Sarampión, Paperas y Rubeola.

De la misma manera dijo que se apliquen la vacuna contra la varicela, conocida en Estados Unidos como Chickenpox, sin mezclarla con otras.

Otra vacuna más, la de Hepatitis B, que se aplique a los 12 años o más.

Es decir, que estas cinco vacunas se apliquen en cinco consultas médicas separadas y de ninguna manera se mezclen:

Sarampión Paperas Rubeola Varicela Hepatitis B

Expertos no respaldan recomendaciones de Donald Trump contra Tylenol

Cabe recordar que el Tylenol ha sido usado ampliamente durante el embarazo en Estados Unidos ante los riesgos del ibuprofeno (Advil).

Expertos como la doctora e investigadora universitaria Jennifer Braverman dijo que no hay evidencia solida de las afirmaciones de Donald Trump y su gobierno, por lo que no respalda sus recomendaciones.