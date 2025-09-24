Tylenol advirtió hace 8 años sobre riesgos del paracetamol en el embarazo.

Tras la controversia con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, quién lazó una advertencia a las mujeres embarazadas en su país para que no tomaran Tylenol, porque según el mandatario causaba autismo, en redes reviven polémica.

En redes sociales publican nuevamente comentarios de la cuenta de Tylenol donde el medicamento pedía no tomarlo durante el embarazo.

Tylenol advirtió hace 8 años sobre riesgos del paracetamol en el embarazo; pedía consultar a un médico

Con varias capturas de pantalla, usuarios de redes sociales hacían una recapitulación sobre la cuenta oficial de Tylenol donde se pedía a las mujeres embarazadas no tomar el medicamento.

Pero como cualquier otro medicamento durante el embarazo pedía que lo revisaran con un médico antes de tomarlo, aunque decía “nosotros actualmente no recomendamos utilizar ninguno de nuestros productos durante el embarazo!

Lo anterior provocó que se reviviera nuevamente la polémica que comenzó a generar Donald Trump, sin embargo no se explicaba la razón del porqué no tomarlo.

O que consecuencias iba a tener directamente en el bebé si es que una mujer embarazada tomaba este producto durante el embarazo.

Tampoco daba datos si sus compuestos estaban relacionados con el desarrollo de los niños y que pudieran causa autismo como señalaba Donald Trump anteriormente.

El Tylenol, el paracetamol o acetaminofén que es de venta libre en Estados Unidos se recomienda a las embarazadas para aliviar el dolor o la fiebre.

Otros medicamentos, como la aspirina o el ibuprofeno, están contraindicados, especialmente al final del embarazo.

Cabe recordar que en conferencia de prensa, Donald Trump pidió a las mujeres embarazadas no tomar paracetamol, al que vinculó con un alto riesgo de autismo en los niños pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo desmintió.