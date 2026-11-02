El periodista estadounidense Tucker Carlson advirtió que el gobierno de Donald Trump podría estar cerca de autorizar un ataque nuclear contra la Montaña Pica, en Irán, con el objetivo de destruir instalaciones subterráneas relacionadas con el programa de enriquecimiento de uranio del país.

De acuerdo con Carlson, quien publicó sus advertencias en la red social X, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, estaría presionando a Washington para que destruya los túneles subterráneos de enriquecimiento nuclear iraní, instalaciones que, según su planteamiento, no podrían ser alcanzadas con el arsenal convencional estadounidense.

El periodista también señaló que funcionarios de alto nivel, como Pete Hegseth, Brad Cooper, Marco Rubio y John Ratcliffe, estarían alineados con la postura de Israel.

En contraste, el vicepresidente JD Vance y Steve Witkoff buscarían agotar las vías diplomáticas antes de que llegue la fecha límite para tomar una decisión.

Tucker Carlson afirma que Netanyahu presiona a Trump para atacar Irán con armas nucleares (Especial)

Netanyahu y la presión sobre Trump por un posible ataque nuclear contra Irán

Según Tucker Carlson, Benjamin Netanyahu estaría buscando la intervención directa de Donald Trump en el conflicto con Irán, en medio de las presiones políticas que enfrenta el gobierno israelí.

Sin embargo, el periodista advirtió que un ataque nuclear de Estados Unidos contra territorio iraní podría desencadenar una catástrofe internacional, al romper el precedente de décadas contra el uso de armamento atómico.

Carlson también alertó sobre el riesgo de que una escalada nuclear tenga repercusiones en otros conflictos internacionales, incluidos los de Rusia y Ucrania, así como las tensiones entre Pakistán e India.

¿Cuáles serían las consecuencias de un ataque nuclear de Estados Unidos a Irán?

Tucker Carlson advirtió que las consecuencias económicas de una nueva escalada militar serían graves.

Según su análisis, después de ocho meses de conflicto, las economías de los países del Golfo ya estarían bajo presión, mientras que los mercados internacionales de energía y fertilizantes enfrentarían dificultades para recuperarse.

El periodista también hizo referencia al transporte marítimo de petróleo y aseguró que, de una flota mundial de aproximadamente 850 supertanqueros, 11 habrían sufrido daños graves durante octubre en el estrecho de Ormuz.

Ante este escenario, Carlson advirtió que, si continúan los ataques contra la infraestructura energética y el transporte marítimo, podría producirse una crisis económica mundial.

Además, señaló que un ataque nuclear contra la Montaña Pica agravaría radicalmente la situación, debido al riesgo de lluvia radiactiva.

Según su advertencia, una explosión nuclear en tierra podría contaminar el Golfo Pérsico y comprometer el suministro de agua de aproximadamente 100 millones de personas.

Pese a este escenario, Carlson sostuvo que Donald Trump todavía no habría tomado una decisión definitiva sobre un eventual ataque nuclear contra Irán.

Añadió que JD Vance y Steve Witkoff estarían buscando convencer al presidente estadounidense de que todavía existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo diplomático con Teherán.