Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, encabeza las elecciones de este martes 27 de octubre, pero los primeros sondeos indican que su bloque político no alcanzaría la mayoría legislativa para gobernar.

De acuerdo con la información, el partido de Benjamin Netanyahu, el Likud, se perfila como la fuerza política más votada, aunque la oposición obtendría más escaños en el Parlamento de Israel.

Sondeos colocan a Netanyahu al frente de las elecciones de Israel, pero sin mayoría legislativa

Tras el cierre de las urnas en Israel, el sondeo preliminar apunta que el partido de Netanyahu habría sido el más votado; sin embargo, se observa una considerable baja en los escaños respecto a las elecciones de 2022.

En conjunto, la coalición de Netanyahu con otros partidos sumaría alrededor de 50 diputados, lejos de los 61 necesarios para alcanzar la mayoría legislativa en la Knéset, integrada por 120 representantes.

Elecciones en Israel: Netanyahu lidera, pero no tendría mayoría legislativa (Jewel Samad / Jewel Samad/Pool AFP via AP)

Los sondeos sitúan al bloque opositor, encabezado por Gadi Eisenkot, con entre 52 y 53 escaños. Su partido, Yashar, obtendría entre 21 y 23 representantes, mientras que otras fuerzas opositoras el restante.

Ante estos resultados preliminares, ninguna de las dos fuerzas políticas alcanzaría la mayoría legislativa para conformar el gobierno, por lo que les quedaría negociar con los partidos árabes para quedarse en el poder.

Las proyecciones señalan que los partidos árabes se quedaron con entre 17 y 18 escaños en estas elecciones, aunque tanto el bloque oficialista como la oposición han expresado reservas sobre depender de su respaldo.