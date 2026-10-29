El partido Likud, encabezado por Benjamin Netanyahu, ganó las elecciones de Israel al obtener la mayor cantidad de escaños en el Parlamento, aunque esto no garantiza la continuidad de su gobierno.

Con el 100% de los votos contabilizados, se informó que el partido Likud consiguió 27 escaños, mientras que el partido de oposición, liderado por Gadi Eisenkot, obtuvo 21 y 19 los partidos árabes.

Likud gana las elecciones de Israel, pero Netanyahu necesita aliados para gobernar

Los resultados preliminares de las elecciones de Israel, celebradas el pasado martes 27 de octubre, apuntan a que Likud fue el partido que obtuvo más votos y, por lo tanto, la mayor cantidad de escaños.

Si se cuentan la coalición, Benjamin Netanyahu obtendría un total de 53 escaños, frente a los 48 del bloque opositor y los 19 lugares que obtuvieron los partidos árabes en el Parlamento de Israel.

Likud, el partido de Benjamin Netanyahu, gana las elecciones de Israel (David Goldman / AP Photo/David Goldman)

Sin embargo, para que Netanyahu siga al frente del gobierno necesita alcanzar la mayoría legislativa, es decir 61 de los 120 escaños, por lo que tendrá que negociar para obtener el respaldo de ocho representantes más.

Cabe mencionar que Likud toma la delantera en los comicios cuando todavía falta contabilizar entre 430 mil y 480 mil papeletas emitidas mediante el sistema de doble sobre, por lo que los escaños podrían cambiar.

El presidente israelí, Isaac Herzog, recibirá los resultados oficiales la próxima semana y, posteriormente, iniciará consultas con los partidos políticos para encargar la formación de una nueva administración.

Mientras tanto, las autoridades electorales también revisan denuncias de posibles irregularidades presentadas por el Likud, aunque la Comisión Electoral Central defendió la legalidad de los comicios.

¿Qué es el voto de doble sobre? Estos podrían cambiar resultado de las elecciones de Israel

Reportes indican que hay entre 430 mil y 480 mil papeletas electorales que fueron emitidas mediante el sistema de doble sobre; es decir, que se votó fuera de Israel y faltan ser verificadas.

El voto de doble sobre es un mecanismo electoral utilizado en Israel para determinados casos en los que es necesario verificar la identidad del votante y comprobar que tiene derecho a participar en los comicios.

La boleta se introduce en un sobre interior, que protege el secreto del voto, y este se coloca dentro de otro sobre que contiene los datos del elector. Si cumple con los requisitos, esta se incorpora en el conteo oficial.

En las elecciones de Israel, los votos emitidos mediante este procedimiento que aún estén pendientes de revisión pueden influir en la distribución final de los escaños en el Parlamento, integrado por 120 representantes.