Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, denunció a los partidos árabes de intentar alterar los resultados de las elecciones legislativas mediante sobornos, amenazas, violencia y falsificaciones.

Ante las presuntas irregularidades, Benjamin Netanyahu solicitó que las autoridades investiguen los resultados. Sondeos preliminares señalan que el Likud y aliados habrían perdido la mayoría legislativa.

Netanyahu denuncia presunto fraude electoral en Israel por sobornos, amenazas y falsificaciones

A través de redes sociales, Benjamin Netanyahu denunció que las elecciones de Israel fueron robadas por los partidos árabes y aseguró que cuenta con testimonios y pruebas de los posibles delitos cometidos.

Netanyahu acusa robo de elecciones de Israel con sobornos, amenazas y falsificaciones (Captura de pantalla)

Las presuntas irregularidades en las elecciones incluirían la entrega de dinero en efectivo, amenazas contra votantes y funcionarios de casilla, votos duplicados y falsificaciones de votos.

Netanyahu señaló que la evidencia ya fue entregada a la Policía, al servicio de inteligencia interior Shin Bet y a la Comisión Electoral Central, exigiendo que se haga una investigación exhaustiva.

El partido Likud solicitó que las denuncias sobre las irregularidades en los comicios legislativos sean atendidas antes de que se consoliden los resultados electorales, que definirían la integración del Parlamento israelí.

Las acusaciones de Netanyahu se dan luego de que los partidos árabes obtuvieran un máximo histórico de 19 escaños, en unos comicios que no dejaron una mayoría parlamentaria clara.

Dado que ninguna de las fuerzas políticas alcanzó los 61 escaños necesarios para asegurar por sí sola el control del Parlamento israelí y, por ende, del gobierno. Estas tendrán que negociar con los partidos árabes para conseguir su respaldo.