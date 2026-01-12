Claudia Sheinbaum compartió que sostuvo una llamada con Donald Trump la mañana del lunes 12 de enero, donde conversaron sobre caso de Venezuela.

La presienta reiteró el rechazo de México ante la intervención de Estados Unidos en dicho país, donde se capturó a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

Sheinbaum rechaza intervenciones como la ocurrida en Venezuela

En conversación con Donald Trump, Claudia Sheinbaum compartió la postura de México respecto a las intervenciones, como la ocurrida en Venezuela ocurrida el pasado 3 de enero.

La presidenta resaltó que la conversación respecto a Venezuela fue breve; sin embargo, señaló que no apoya las acciones realizadas por Estados Unidos.

“Hablamos del tema de Venezuela, le dije muy claramente que nosotros tenemos una Constitución y que son muy claros los principios constitucionales y hasta ahí quedó la conversación” Claudia Sheinbaum

De acuerdo con la presidenta, le remarcó a Donald Trump que México es muy claro “con los principios constitucionales” que se establecen en la Carta Magna mexicana.

Esto en referencia a la no intervención y la autodeterminación de los pueblos; así como de la solución pacífica de controversias.

La intervención no es una opción para México, reitera Sheinbaum a Trump

Cabe señalar que en diversas ocasiones la presidenta a reiterado la defensa de la soberanía e independencia de México tras las amenazas de Donald Trump de una intervención como la ocurrida en Venezuela.

Claudia Sheinbaum reafirmó que “ya saben ellos que esa no es una opción para nosotros”; sin embargo, aclaró que la colaboración en materia de seguridad como se ha hecho hasta ahora no está descartada.