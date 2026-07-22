Donald Trump volvió a bromear durante un mitin en Georgia sobre presentarse en las elecciones de 2028, a pesar de que la Constitución le prohíbe aspirar a un tercer mandato en Estados Unidos.

“Estoy aquí para anunciar mi candidatura... Es broma”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Trump suele hacer la misma broma durante sus mítines ya que, asegura, los militantes de “Hacer Estados Unidos Grande Otra Vez” le han pedido que encabece un tercer mandato.

Sin embargo, también ha mencionado que en las elecciones de 2028 sus posibles sucesores podrían ser el vicepresidente JD Vance o el secretario de Estado, Marco Rubio.

Trump insiste con broma para participar en el 2028, pero también perfila a Vance y a Rubio

La broma de Donald Trump sobre participar en las elecciones 2028 fue recibida con aplausos y vítores por los asistentes de un mitin en un instituto de Georgia, celebrado el miércoles 22 de julio.

En distintos eventos, el mandatario ha dicho frases como “quizá deberíamos volver a postularnos” o que “hay métodos” para lograr un tercer mandato, aunque también ha dicho respetar lo que establece la Constitución.

No es algo que esté buscando hacer. Busco tener cuatro grandes años y luego entregárselo a alguien, idealmente un gran republicano Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Sin embargo, también ha dicho que ve a JD Vance y a Marco Rubio como los dos principales perfiles para continuar su proyecto político, pero sin inclinarse por alguno.

Cuando le preguntaron directamente sobre una posible candidatura republicana en 2028, evitó elegir entre ambos y respondió: “Me gustan mucho J. D. Vance y Marco Rubio... me gustan los dos.”

Trump perfila a Vance y Rubio (Alex Brandon / AP Photo/Alex Brandon)

¿Donald Trump puede gobernar por tercera vez en Estados Unidos?

Donald Trump, de 80 años, no puede ejercer un tercer mandato en Estados Unidos, ya que la Constitución de su país solo permite gobernar durante dos periodos.

El republicano se encuentra en su segundo período, tras haber gobernado también entre 2017 y 2021, lo que significa que está imposibilitado para participar en las elecciones 2028.