El presidente Donald Trump acusó a China de haber intervenido en las elecciones de 2020 mediante un ciberataque que, según afirmó, comprometió los datos de millones de votantes estadounidenses.

Durante un discurso sobre seguridad, Donald Trump aseguró que el gobierno de China realizó una operación masiva para intervenir en las elecciones de 2020 y socavar su administración.

Donald Trump señala a China por intervenir en elecciones de Estados Unidos de 2020

Donald Trump afirmó que China llevó a cabo “la mayor vulneración de datos electorales de la historia”, al obtener información de millones de ciudadanos para intervenir en los comicios de 2020.

Trump acusa a China de intervenir en las elecciones de Estados Unidos de 2020 (Saul Loeb / Saul Loeb/Pool AFP via AP)

De acuerdo con Trump, China robó 220 millones de archivos de votantes, que incluían nombres, direcciones, teléfono y preferencias de partidos políticos, datos que podrían usarse para registrarlos de manera fraudulenta.

El mandatario señaló que China compró los datos a grandes empresas de Estados Unidos para poner a los líderes empresariales en su contra e influir en los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

Asimismo, Trump afirmó que China rastreó a periodistas que estaban en su contra y les habría pagado grandes sumas de dinero para escribir más artículos negativos para afectar su imagen.

Como respuesta a estos hallazgos, Donald Trump ha ordenado investigaciones para despedir y presentar cargos criminales contra los involucrados en el presunto encubrimiento.

El presidente Donald Trump hizo un llamado a fortalecer la seguridad electoral, ya que el caso de China en 2020 evidenció la vulnerabilidad de los sistemas de votación electrónica.