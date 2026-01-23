Trump se burla del cambio climático pese a tormenta invernal histórica en Estados Unidos

Desde sus redes sociales, el presidente Donald Trump se burló del cambio climático a pesar de que una tormenta invernal histórica está próxima a azotar a los Estados Unidos.
“Se espera que una ola de frío récord afecte a 40 estados. Rara vez se ha visto algo parecido. ¿Podrían los ‘insurrectos ambientales’ explicar qué pasó con el calentamiento global?"Donald Trump
Esta no es la primera vez que Donald Trump niega la existencia o efectos del cambio climático, a la cual incluso ha calificado como la "mayor estafa jamás perpetrada contra el mundo“.
También se ha referido al cambio climático como una gran “estafa verde” que, según él, únicamente afecta a los países que apuestan por las energías renovables.
170 millones de personas serán afectadas por la histórica tormenta invernal de la que se burló Trump
Una tormenta invernal de enormes proporciones amenaza desde el viernes 23 de enero con afectar gran parte de Estados Unidos y Canadá, dejando a su paso un frío extremo.
Los pronósticos estiman que alrededor de 170 millones de personas se verán expuestas a las siguientes condiciones climáticas, que, en el peor de los casos, podrían representar riesgos a la vida:
- Nieve
- Lluvia gélida
- Cortes de electricidad
Tormenta invernal histórica afectará estas entidades de Estados Unidos
De acuerdo con los pronósticos, los primeros impactos de la tormenta invernal histórica se sentirán en:
- Texas y Luisiana
- El medio oeste estadounidense
Asimismo, las condiciones se harán presentes en:
- Nueva York, Massachusetts y Maine
- La región de Virginia y Maryland
- Washington D.C.
A pesar del riesgo que representa, Donald Trump ha minimizado la situación para negar la existencia del calentamiento global.
En tanto, las alertas continúan encendidas para hacerle frente al frío extremo que se sentirá en Estados Unidos.