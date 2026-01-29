Tras una histórica tormenta invernal, bomba ciclónica amenaza el clima de Estados Unidos y ya hay alerta en varios estados.

Autoridades y servicios meteorológicos advierten sobre bomba ciclónica que podría intensificarse rápidamente frente a la costa de Estados Unidos durante el fin de semana.

Alarma en Estados Unidos crece por bomba ciclónica que amenaza el clima

Modelos meteorológicos de Estados Unidos coinciden en la formación de un sistema de baja presión durante la madrugada del sábado.

Bomba ciclónica amenaza el clima de Estados Unidos tras tormenta invernal (@AlertaMundoNews / X )

El cual se podría fortalecer con rapidez hasta convertirse en una bomba ciclónica, fenómeno que se caracteriza por una caída abrupta de la presión atmosférica.

Lo que dejaría en Estados Unidos fuertes tormentas invernales, nevadas significativas, vientos peligrosos e impactos costeros desde el sureste hasta el noreste del país.

De acuerdo con los análisis la bomba ciclónica afectaría principalmente a:

Carolina del Norte

Carolina del Sur

El sur de Virginia

Sin embargo, también se preverían nevadas más ligeras en zonas del interior como:

Atlanta

Knoxville

Virginia

Incluso en zonas donde la nieve sea limitada, los impactos costeros representan una amenaza seria.

Podría generar oleaje elevado, erosión de playas e inundaciones costeras a lo largo de la Costa Este.

El Centro de Predicciones Meteorológicas de la NOAA destacó las ráfagas de viento coincidirán con mareas altas astronómicas, lo que producirá inundaciones costeras que podrían extenderse desde el sureste hasta partes del noreste del país.

Estados Unidos aún lucha con los estragos que dejó la tormenta invernal

La llegada de esta bomba ciclónica pocos días después de la histórica tormenta invernal que afectó a Estados Unidos, mantiene en alerta a las autoridades.

Y es que especialistas han advertido que cualquier nevada intensa o viento fuerte puede agravar los daños causados por la tormenta invernal.

Muchas comunidades aún trabajan para restablecer el suministro eléctrico y despejar la nieve.

Esto luego de que las intensas nevadas y las bajas temperaturas causaron estragos en gran parte del país.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) calificó la tormenta como “inusualmente extensa y de larga duración”.