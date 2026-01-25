Tormenta invernal paraliza a Estados Unidos luego de que hay miles de vuelos cancelados y ya se ha cortado el suministro eléctrico a miles de clientes de servicios públicos en el oeste, hasta Texas.

Estados Unidos se mantiene en alerta luego de que una tormenta invernal amenaza cerca de la mitad de su territorio con fuertes nevadas y temperaturas por debajo de los cero grados.

Estados Unidos bajo alerta por tormenta invernal, se registran miles de vuelos cancelados y apagones en la mitad del país

Al menos 15 estados de EU se han declarado en estado de emergencia debido a la gigantesca tormenta invernal nombrada ‘Fern’ que amenaza con paralizar varias regiones.

Frío extremo en Texas amenaza el abasto de gas para México (Justin Lane / Efe)

Los estados que declararon emergencia fueron:

Nueva York Arkansas Alabama Carolina del Norte Carolina del Sur Georgia Luisiana Maryland Misisipi Misuri Pensilvania Tennessee Texas Virginia Washington D.C.

Las intensas nevadas y las bajas temperaturas ya han empezado a causar estragos en gran parte del país.

Y es que se han registrado cortes de electricidad, caída de árboles y la formación de capas de hielo que hacen las carreteras peligrosas.

PowerOutage.com reportó que más de 130.000 clientes estadounidenses se habían quedado sin electricidad, la mayoría de ellos en Texas y Luisiana.

Los operadores de la red eléctrica estadounidense intensificaron el sábado las precauciones para evitar apagones rotatorios.

Miles de vuelos en todo Estados Unidos programados para despegar durante el fin de semana fueron cancelados.

FlightAware reporta que cerca de 4.000 vuelos con origen o destino en Estados Unidos fueron cancelados el sábado, ya contabiliza cerca de 9.000 cancelaciones para el domingo.

Las principales aerolíneas estadounidenses advirtieron a los pasajeros que se mantuvieran alerta ante cambios bruscos y cancelaciones de vuelos.

Tormenta invernal en Estados Unidos paraliza el país

La tormenta invernal se formó en las Montañas Rocosas, avanza por el sur y el medio oeste del país y se prevé que alcance la costa este entre el sábado y el domingo.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) calificó la tormenta como “inusualmente extensa y de larga duración” provocada por la llegada de una masa de aire ártico procedente de Canadá.

Las autoridades advierten que se trata de un evento climático sin precedentes en las últimas cuatro décadas , con temperaturas extremadamente bajas, fuertes nevadas, lluvias heladas y aguanieve.

La tormenta invernal azota gran parte del centro y el este de Estados Unidos, con temperaturas que alcanzan los -20 °C y los -30 °C y temperaturas entre 10 y 40 grados por debajo de la media.

Los meteorólogos pronosticaron temperaturas bajas récord y una sensación térmica peligrosamente fría que descenderá aún más en la región de las Grandes Llanuras para el lunes.