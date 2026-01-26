La tormenta invernal ha dejado un saldo mortal en Estados Unidos y, hasta este lunes 26 de enero, miles de hogares en diferentes regiones se mantienen sin servicio de electricidad.

De acuerdo con la información, la tormenta invernal afectó a gran parte de estados Unidos, desde el sur hasta el noreste, con una combinación de:

Nieve intensa

Lluvia helada

Frío extremo

Tormenta invernal golpea a Estados Unidos: muertes y apagones masivos (John Waller / AP)

Reportan muerte y apagones masivos en Estados Unidos tras paso de tormenta invernal

Durante este fin de semana, Estados Unidos fue golpeado por una tormenta invernal histórica, que dejó al menos 17 personas muertas por las condiciones climáticas en este país.

Los reportes señalan que las muertes están relacionadas con situaciones de la tormenta invernal, como hipotermia, accidentes en trineo o al quitar nieve. Los estados que concentran las defunciones son:

Nueva York

Tennessee

Luisiana

Massachusetts

Kansas

Pensilvania

Texas

Ohio

Maine

Respecto al apagón masivo por la tormenta invernal, la cifra al 25 de enero sumaba más de 800 mil usuarios en Estados Unidos sin luz eléctrica.

Según poweroutage.us, este lunes se reporta un total de 655 mil 232 usuarios sin luz en Estados Unidos, que se concentran en: