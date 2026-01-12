Donald Trump dijo que el gobierno de los Estados Unidos está llevando una buena relación con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

En sus declaraciones, el mandatario adelantó más de los planes que podría llevar a cabo con el petróleo venezolano.

Trump dice estar dispuesto a reunirse con Delcy Rodríguez

Donald Trump afirmó estar dispuesto a reunirse con Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro, señalando avances diplomáticos y apertura al diálogo.

El mandatario estadounidense dijo que el proceso avanza con el liderazgo venezolano, aunque evitó precisar fechas para una reunión formal o una visita oficial a Venezuela.

¿Quién es Delcy Rodríguez? Vicepresidenta de Venezuela (Delcy Rodríguez vía Facebook)

Trump aseguró que Delcy Rodríguez ofreció a Estados Unidos cincuenta millones de barriles de petróleo, mencionando envíos en camino como parte de posibles entendimientos energéticos.

Las declaraciones fueron realizadas a bordo del Air Force One, donde Trump subrayó que las conversaciones continúan, sin confirmar compromisos concretos ni acuerdos cerrados.

El presidente no descartó una mayor interlocución con Venezuela, mientras su administración evalúa escenarios políticos y económicos tras la detención del líder Nicolás Maduro.

En paralelo, Trump planea reunirse esta semana con la opositora María Corina Machado, reforzando contactos políticos mientras se exploran vías diplomáticas con el gobierno interino.

🇺🇸🇻🇪“Venezuela está funcionando realmente bien”, dice Donald Trump



El presidente de EU abrió la posibilidad de reunirse con Delcy Rodríguez.



“Nos preguntó si podíamos llevar 50 millones de barriles de petróleo y le dije: 'Sí, podemos'”👇🏼pic.twitter.com/M6MKUN2MZH — Azucena Uresti (@azucenau) January 12, 2026

Donald Trump se autonombra ‘presidente interino de Venezuela’

Fue por medio de su cuenta en Truth Social que el presidente Donald Trump se autoproclamó como el nuevo presidente interino de Venezuela.

El mandatario compartió una imagen editada como si fuera una entrada de la Wikipedia en la que aparece bajo este cargo político.

Como fecha en la que asumió el supuesto cargo Donald Trump colocó enero de 2026, siendo este el mes en el que autorizó la intervención militar en territorio venezolano.

Acción que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, la Primera Dama de Venezuela.

Desde entonces, Donald Trump ha dejando en claro que será Estados Unidos quien esté supervisando la transición del país.