Donald Trump amenazó con cárcel al medio que filtró información sobre el piloto estadounidense desaparecido en Irán, señalando que la revelación complicó labores de rescate e inteligencia.

“Vamos a ir a la empresa que lo publicó y vamos a decir: ‘Seguridad nacional. Entréguenlo o vayan a la cárcel’” Donald Trump, presidente de los Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos confirmó que el piloto fue hallado herido en montañas iraníes tras el derribo de un F-15E.

Además, Trump reiteró su ultimátum contra Irán, advirtiendo que el país podría “desaparecer” si no abre el estrecho de Ormuz de inmediato.

Giro en el caso: piloto estadounidense habría sido rescatado en Irán (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

El pasado viernes 3 de abril, un avión F-15E fue derribado en Irán con dos tripulantes: un oficial de sistemas de armas y un piloto.

El primero fue rescatado casi de inmediato, mientras que el segundo estuvo desaparecido hasta su recate durante el fin de semana.

En la misma conferencia, el presidente Trump informó que el segundo piloto —a quien destacó por su valentía— fue hallado gravemente herido en unas montañas de la región.

Trump amenaza con desaparecer a Irán si no abren el estrecho de Ormuz

En medio de sus declaraciones, Donald Trump volvió a lanzar una amenaza directa contra Irán, asegurando que el territorio podría desaparecer el martes por la noche.

“Todo el país podría ser eliminado en una sola noche, y esa noche podría muy bien ser la de mañana (martes)” Donald Trump.

La advertencia surge después de que el mandatario ya había establecido un ultimátum para que el estrecho de Ormuz fuera abierto a la brevedad.

Donald Trump ha reiterado que de no cumplir con esta demanda, Estados Unidos bombardeará las infraestructuras energéticas de Irán.

Por su parte, el portavoz del ejército iraní, Mohamad Akraminia, declaró que la guerra continuará mientras autoridades iraníes lo consideren oportuno.

Donald Trump (Alex Brandon/Reuters / via REUTERS)

Cabe destacar que Irán se negó a la propuesta de un cese al fuego, alegando que querían el fin definitivo de la guerra y no solo un alto temporal.