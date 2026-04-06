Durante el tradicional Easter Egg Roll en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump calificó como un “milagro de Pascua” el exitoso rescate de un aviador de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en territorio iraní.

“Hoy es un día muy especial. Es un día donde celebramos a Jesús, es un día donde celebramos la religión. Nuestros guerreros son los mejores combatientes del mundo”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Acompañado de su esposa Melania Trump, destacó que la operación, realizada por fuerzas especiales con apoyo aéreo y tácticas de la CIA, logró extraer al soldado tras más de 36 horas desaparecido.

El presidente de Estados Unidos subrayó que ambos tripulantes se recuperan favorablemente y ningún militar resultó herido en Irán.

Trump celebra Easter Egg Roll en la Casa Blanca

Acompañado de su esposa Melania Trump, Donad Trump celebró el tradicional Easter Egg Roll desde la Casa Blanda y, durante su discurso, aseguró que el rescate del soldado estadounidense en Irán era un “milagro de Pascua”.

El incidente ocurrió el pasado viernes 3 de abril, cuando un caza F-15E Strike Eagle fue derribado por defensas iraníes en el suroeste de Irán, en medio de las tensiones bélicas en la región.

Horas después, uno de los tripulantes fue rescatado, pero el oficial de sistemas de armas, un coronel de la Fuerza Aérea, permaneció desaparecido más de 36 horas, herido y escondido en las montañas mientras fuerzas iraníes ofrecían una recompensa por su captura.

Es por eso que este 6 de abril, Trump detalló que fuerzas especiales de Estados Unidos, con apoyo aéreo masivo y una operación de engaño de la CIA, lograron extraer al aviador de “lo profundo de las montañas” en una misión de alto riesgo que “raramente se intenta” por su complejidad y peligro.

“El enemigo era grande y violento. Los rescatistas fueron brillantes, fuertes y decisivos.” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Se sabe que hasta el momento, ambos tripulantes se recuperan favorablemente y ningún soldado estadounidense resultó herido en el operativo.