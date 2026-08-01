El presidente Donald Trump reafirmó su apoyo a Mohamed VI, rey de Marruecos, en soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, considerando su plan de autonomía como el único camino viable hacia la paz.

“Apoyamos la propuesta de autonomía marroquí, seria, creíble y realista, como la única base para alcanzar una solución justa y duradera”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

El mensaje de Donald Trump fue enviado por la embajada de Estados Unidos en Marruecos en el marco de las celebraciones por el 27º aniversario de la coronación del monarca alauí, conocido como el Día del Trono.

Donald Trump reafirma su apoyo a Mohammed VI frente a autonomía de Marruecos

Donald Trump reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental y extendió su apoyo a Mohamed VI frente a la propuesta de autonomía para que la antigua colonia española se independice.

Trump reafirma a Mohammed VI su apoyo a la autonomía de Marruecos (@USEmbMarruecos)

En medio de la crisis migratoria en Ceuta, el mandatario de Estados Unidos sentenció que cualquier otra alternativa para el territorio del Sáhara Occidental solo prolonga un status quo inaceptable.

“Esta solución, urgentemente necesaria, no solo traerá la paz a la región, sino que también abrirá horizontes más amplios para la prosperidad y la integración en todo el continente africano”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Trump añadió que el conflicto debe concluir cuanto antes y aseguró que Estados Unidos continuará promoviendo iniciativas diplomáticas orientadas a alcanzar el objetivo de Mohammed VI.

“Este conflicto debe terminar ahora, y Estados Unidos continuará impulsando los esfuerzos para lograr este objetivo”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

La publicación retoma la postura de Washington desde 2020, cuando Estados Unidos reconoció oficialmente la soberanía de Marruecos sobre el territorio en disputa y respaldó el plan de autonomía marroquí.