Nuevos ataques aéreos de Estados Unidos e Israel se registran en el oeste de Teherán, Irán, en el marco del conflicto en Medio Oriente.

En redes sociales se han visto videos de misiles que impactan en la zona de Baharestan, Teherán, desde donde se ven grandes nubes de humo a la luz de la luna, a pesar de ser madrugada.

Por los ataques de este domingo 5 de abril, madrugada del 6 de abril en Irán, se reportan al menos 13 personas muertas y 20 heridos, de acuerdo con AP que se basa en las confirmaciones de las agencias de noticias Fars y Nour News

Nuevos ataques contra Irán previo al ultimátum para reabrir el estrecho de Ormuz

Los nuevos ataques se dan en el marco de la advertencia de Estados Unidos para reabrir el estrecho de Ormuz, que tendría como límite el martes 7 de abril a las 20:00 horas del Este de Estados Unidos, es decir, las 3:30 horas del miércoles 8 de abril en Irán.

Cabe recordar que Estados Unidos ha advertido que de no reabrir el estrecho de Ormuz, va a ordenar la destrucción de puentes y centrales eléctricas.

Continúan ataques entre Israel, Irán y Líbano

Esta misma noche también se reportaron misiles lanzados desde Irán hacia Israel.

Ello ocurre tras los ataques de Israel a Líbano que dejó varios muertos y heridos, así como infraestructura dañada en zonas habitacionales.

El punto del ataque fue en Kfarhata, al sur de Líbano, así como en Jnah, localidad de la capital Beirut.

El ataque habría sido por la muerte de un soldado israelí, de la cual informó el ejército de Líbano.