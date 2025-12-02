De acuerdo con información difundida por Reuters, el presidente Donald Trump le pidió a su homologo Nicolás Maduro abandonar Venezuela una semana antes de cerrar el espacio aéreo en territorio venezolano.

El medio también sostiene que Donald Trump se mostró inflexible con Nicolás Maduro durante su llamada telefónica, pues rechazó varias peticiones que le hizo el líder chavista.

Donald Trump le dio un ultimátum a Maduro para salir de Venezuela, revela Reuters

Según Reuters, el presidente Donald Trump le dio a Nicolás Maduro instrucción para abandonar Venezuela el viernes; ante la negativa, el presidente estadounidense ordenó cerrar el espacio aéreo venezolano el sábado.

Donald Trump ordena cerrar el espacio aéreo de Venezuela (Yazmin Betancourt/SDPnoticias)

Supuestamente, el acuerdo consistía en que Nicolás Maduro podía viajar al país de su elección en compañía de su familia, pero el líder chavista se resistió al trato con Donald Trump.

“Tenía una semana para salir de Venezuela con destino a su elección junto con su familia. Ese salvoconducto expiró el viernes, lo que llevó a Trump a declarar el sábado el cierre del espacio aéreo venezolano, según dos de las fuentes” Reuters

Reuters sostiene que Donald Trump se negó a cumplir las peticiones de Nicolás Maduro, ya que al parecer dijo estar dispuesto a abandonar Venezuela siempre que él y sus familiares recibieran una amnistía legal completa.

De igual manera, habría solicitad el levantamiento de las sanciones contra más de 100 funcionarios del gobierno venezolano, muchos de ellos acusados ​​por Estados Unidos de:

Abusos contra los derechos humanos

Narcotráfico

Corrupción

Aunque Maduro dijo no querer abandonar el poder, señaló que en dado caso le gustaría que “la vicepresidenta Delcy Rodríguez dirija un gobierno interino de cara a nuevas elecciones”.