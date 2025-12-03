Nicolás Maduro recibió un plazo de una semana para abandonar Venezuela por parte de Donald Trump que venció el viernes 28 de noviembre; ahora podría viajar a Qatar.

De acuerdo con The New York Post, el presidente de Venezuela y su familia están preparándose para salir al país en las próximas 72 horas.

Asimismo, afirman que Nicolás Maduro ha asegurado su partida hacia Qatar junto con su familia en un avión privado.

Nicolás Maduro estaría alistando viaje a Qatar tras cierre de espacio aéreo de Venezuela

Nicolás Maduro ya está alistando un viaje en compañía de su familia hacia Doha, Qatar para salir de Venezuela.

De acuerdo con The New York Post, una “fuente cercana a la administración Trump” aseguró que Marco Rubio sugirió permitir que Nicolás Maduro y su familia partan hacia dicho país.

Esto se da a conocer luego de que que plazo otorgado por Donald Trump venciera y ordenara el cierre del espacio aéreo de Venezuela, el pasado domingo 30 de noviembre.

Qatar niega que Nicolás Maduro esté huyendo hacia su nación

A pesar de que se ha asegurado que Nicolás Maduro está preparando a su familia para salir de Venezuela hacia Qatar en las próximas 72 horas, el país emirato lo ha negado.

Así lo reveló el mismo medio estadounidense, quien señaló que “una fuente con conocimiento directo” de la relación de Qatar con Venezuela afirmó que “no es cierto que Maduro esté huyendo a Qatar”.