Donald Trump, presidente de Estados Unidos, confirmó que sostuvo un llamada telefónica con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Al ser cuestionado sobre dicha llamada con Nicolás Maduro, previo a subir a su avión presidencial, Trump aseguró que esta “no fue ni bien ni mal”.

En medio de la tensión con Venezuela, hoy domingo 30 de noviembre diversos medios en Estados Unidos comenzaron a difundir la posibilidad de que Donald Trump sostuvo una llamada en privado con Nicolás Maduro.

Por ello Trump fue cuestionado previo a abordar el Air Force One, en donde confirmó ambos mandatarios sí realizaron la llamada, señalando que esta "no salió ni bien ni mal“, sino que fue una simple llamada telefónica.

No obstante, rumores sugieren que el mandatario estadounidense habría ofrecido a Maduro la posibilidad de “una salida segura” de Venezuela, sin la necesidad de una intervención militar.

Esta plantearía que Nicolás Maduro reciba facilidades para abandonar el país, así como amnistía de sus acusaciones por narcotráfico, a cambio de que deje el poder inmediatamente.

La oferta de Donald Trump sería válida únicamente para Nicolás Maduro y su familia y no así para el resto de integrantes de su gabinete.

Pese a estos rumores, el presidente de Estados Unidos no quiso ahondar en el tema, señalando que no podía compartir detalles de la llamada.

Hasta el momento se desconoce si el presidente de Venezuela habría aceptado esta propuesta o si existió alguna otra negociación entre ambos mandatarios.