Desde La Haya, Países Bajos en la Corte Penal Internacional (CPI) el representante de Argentina, Diego Emilio Sadofschi ha solicitado la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

A lo que la escalada diplomática se intensifica para Venezuela, pues Argentina pidió que la detención de Nicolás Maduro sea “inmediata” ante el “deterioro” de la situación que se vive en el país.

Así como el representante de Argentina, advirtió de que las “elecciones fraudulentas de julio de 2024” agravaron la situación en Venezuela, por lo que lamentó la falta de avances por parte de la CPI desde que la Fiscalía abrió formalmente la investigación en 2021 sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad atribuidos al Gobierno de Nicolás Maduro.

“Las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y otros crímenes de lesa humanidad que perpetra el régimen venezolano requieren investigaciones rigurosas, pero expeditivas, incluyendo órdenes de arresto contra los principales responsables”. Representante de argentina, Diego Emilio Sadofsch

🇦🇷🇻🇪 | Argentina solicita en organismos internacionales la captura inmediata del terrorista venezolano Nicolas Maduro. pic.twitter.com/oQ8438S5D4 — Agustín Antonetti (@agusantonetti) December 1, 2025

Venezuela acusa a Argentina de “falso defensor de derechos humanos”

Ante la solicitud de Argentina para la detención de manera inmediata del presidente Nicolás Maduro, Venezuela ya respondió acusando a Argentina de “falso defensor de derechos humanos”.

Pues Venezuela recordó que Argentina ha votado recientemente contra varias resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre derechos humanos, incluida una sobre tortura y tratos crueles.

Asimismo, el embajador venezolano, Héctor Constant Rosales, acusó a Argentina de “politizar” de “forma altisonante” la conferencia para atacar “de manera inoportuna” la legitimidad de Maduro.